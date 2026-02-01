होली से पहले मिलावटखोरों की कमर तोड़ रही FSDA, ताबड़तोड़ छापे, 15 नमूने भरे, 10 किलो रंगीन चिप्स जब्त

बरेली। होली के रंग बाजार में उतरने से पहले ही मिलावटखोरों की नींद उड़ा दी गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शनिवार को जिले भर में छापेमारी कर 15 खाद्य पदार्थों के नमूने भरे और 10 किलो संदिग्ध रंगीन चिप्स सीज कर दिए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में टीम ने फरीदपुर, नवाबगंज, सेंथल, बहेड़ी बाजार और परसाखेड़ा तक दबिश दी। छापेमारी की खबर लगते ही कई दुकानों में हड़कंप मच गया।