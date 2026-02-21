एआई समिट में कथित हंगामे पर बरेली में उबाल… भाजयुमो ने कलक्ट्रेट गेट पर फूंका राहुल गांधी का पुतला

भाजयुमो कार्यकर्ता दोपहर में कलक्ट्रेट पहुंचे और धरना-प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक एआई समिट जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन न केवल असंवैधानिक है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को भी प्रभावित करने वाला है। जिलाध्यक्ष मुकेश राजपूत ने कहा कि देश जब तकनीकी क्षेत्र में विश्व नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब इस प्रकार के कृत्य राष्ट्रहित के खिलाफ हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे किसी भी देशविरोधी आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।