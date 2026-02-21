Panchayat Chunav 2026: मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के निस्तारण का बढ़ा समय, क्या है नई तारीख

सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब तक 22 हजार से ज्यादा मामलों का समाधान किया जा चुका है। इसके साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जा रहे हैं। अनंतिम सूची की जांच में 9.18 लाख से अधिक संभावित डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इनके सत्यापन के लिए घर-घर जाकर जांच की जा रही है। पहले यह प्रक्रिया 20 फरवरी तक पूरी की जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने समयसीमा बढ़ाकर 16 मार्च कर दी है। जिले में अब तक लगभग 50 प्रतिशत सत्यापन कार्य संपन्न हो चुका है।