21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

अवैध अल्ट्रासाउंड माफिया पर करारा वार… ताबड़तोड़ छापे में दो सेंटर सील, एक पर दर्ज होगा मुकदमा

फरीदपुर में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शनिवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 21, 2026

बरेली। फरीदपुर में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शनिवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जिलाधिकारी अविनाश सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्राम सिंह के आदेश पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीन केंद्रों पर औचक छापा मारा। जांच के दौरान दो सेंटरों पर तुरंत ताला जड़ दिया गया, जबकि एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

बिना पंजीकरण धड़ल्ले से चल रहा था मर्सी अल्ट्रासाउंड, मौके पर ही सील

छापेमारी की शुरुआत मर्सी अल्ट्रासाउंड से हुई। यहां टीम को वैध पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले। बिना अनुमति के सेंटर संचालित होता पाया गया। नियमों की खुली अनदेखी देख टीम ने बिना देर किए सेंटर को सील कर दिया। आसपास के लोगों में चर्चा रही कि लंबे समय से यहां काम चल रहा था, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती ने खेल बिगाड़ दिया। इसके बाद टीम सहारा अल्ट्रासाउंड पहुंची। जांच में सामने आया कि सेंटर अपने पंजीकृत स्थान से अलग जगह पर चल रहा था। यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों में अफरातफरी का माहौल रहा।

एल्फा अल्ट्रासाउंड बंद मिला, संचालक फरार, अब दर्ज होगा मुकदमा

तीसरे नंबर पर एल्फा अल्ट्रासाउंड की बारी आई, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही सेंटर बंद कर दिया गया था। जानकारी मिली कि निरीक्षण की भनक लगते ही संचालक फरार हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित चिकित्सक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपना नाम केंद्र से हटाने का आवेदन दे रखा है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी के संकेत मिलने पर अब इस सेंटर के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। नोडल पीसीपीएनडीटी व डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अहमद अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में अवैध रूप से संचालित किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन केंद्रों में अनियमितताएं मिली हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

patrika news

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 03:31 pm

Published on:

21 Feb 2026 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अवैध अल्ट्रासाउंड माफिया पर करारा वार… ताबड़तोड़ छापे में दो सेंटर सील, एक पर दर्ज होगा मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Panchayat Chunav 2026: मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के निस्तारण का बढ़ा समय, क्या है नई तारीख

panchayat chunav 2026 up update time extended for disposal of claims and objections in voter list
बरेली

आयुष्मान की आड़ में वसूली का जाल, एक्सपायर दवा, फर्जी ICU भर्ती और कैश कलेक्शन, सीएमओ ने तीन हॉस्पिटल पर की ये कार्रवाई

बरेली

‘मुर्गा’ और ‘दाना’ कोडवर्ड का होता था इस्तेमाल; उपद्रव में असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के ‘गुप्त राज’ आए सामने

secrets of gang supplying weapons during bareilly riots have come to light up news
बरेली

बरेली में बदमाशों ने की लूटपाट, गोली मारकर हत्या, जाने कैसे हुई आधी रात को वारदात

बरेली

नमूने फेल, मिलावट की पोल खुली, तेल, घी, मसाले से लेकर दूध-पनीर तक में गड़बड़ी, 404 कारोबारियों पर 1.43 करोड़ का जुर्माना

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.