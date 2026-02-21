अवैध अल्ट्रासाउंड माफिया पर करारा वार… ताबड़तोड़ छापे में दो सेंटर सील, एक पर दर्ज होगा मुकदमा

तीसरे नंबर पर एल्फा अल्ट्रासाउंड की बारी आई, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही सेंटर बंद कर दिया गया था। जानकारी मिली कि निरीक्षण की भनक लगते ही संचालक फरार हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित चिकित्सक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपना नाम केंद्र से हटाने का आवेदन दे रखा है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी के संकेत मिलने पर अब इस सेंटर के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। नोडल पीसीपीएनडीटी व डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अहमद अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में अवैध रूप से संचालित किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन केंद्रों में अनियमितताएं मिली हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।