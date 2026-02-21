आयुष्मान की आड़ में वसूली का जाल, एक्सपायर दवा, फर्जी ICU भर्ती और कैश कलेक्शन, सीएमओ ने तीन हॉस्पिटल पर की ये कार्रवाई

स्टेडियम रोड स्थित डॉ. एम. खान हॉस्पिटल के आईसीयू का निरीक्षण करते समय टीम ने पाया कि स्टाफ निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किए बिना मरीजों को दवाएं दे रहा था। इमरजेंसी ड्रग ट्रॉली में एक्सपायर दवाएं रखी मिलीं, जो सीधे तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ मानी जा रही हैं। इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना के तहत भर्ती तीन मरीजों फारुख, शाहिद और जीनत से 1100, 1200 और 2200 रुपये जांच के नाम पर नगद लिए जाने की बात सामने आई। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इन सभी बिंदुओं पर अस्पताल प्रशासन से लिखित जवाब मांगा गया है।