नमूने फेल, मिलावट की पोल खुली, तेल, घी, मसाले से लेकर दूध-पनीर तक में गड़बड़ी, 404 कारोबारियों पर 1.43 करोड़ का जुर्माना

जांच में जिन उत्पादों के नमूने अधोमानक या असुरक्षित पाए गए, वे आम आदमी की रसोई से जुड़े हैं—

सरसों का तेल

रिफाइंड और सोयाबीन ऑयल

देसी घी

हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर

दूध और पनीर

खोया, बर्फी, रसगुल्ला, सोनपापड़ी

चायपत्ती

इन नमूनों की जांच झांसी और लखनऊ की राजकीय प्रयोगशालाओं में कराई गई। रिपोर्ट में कई खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे।

673 प्रतिष्ठानों पर छापे, 1050 नमूने भरे

दस महीनों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों—बरेली, फरीदपुर, नवाबगंज, बहेड़ी, मीरगंज और आंवला के 673 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने 1050 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और परीक्षण के लिए भेजे। कई दुकानों, मिठाई प्रतिष्ठानों, तेल विक्रेताओं और डेयरी उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई हुई।