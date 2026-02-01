बकायेदारों पर सख्ती तेज… संपत्तियां सील कर वसूले 5.52 लाख, 12 करोड़ बकाया वाले आवासीय-व्यावसायिक भवन निशाने पर

बरेली। नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर वसूलने की मुहिम तेज कर दी है। पहले जोन-1 और जोन-2 में सीलिंग कर 5.52 लाख रुपये की वसूली की गई, अब आवासीय भवनों में व्यवसाय चलाकर टैक्स दबाने वालों पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। चारों जोन में ऐसे भवनों की सूची तैयार कर ली गई है और भवन स्वामियों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। निगम के अनुसार कुछ संपत्तियों पर 10 से 12 करोड़ रुपये तक का टैक्स बकाया है।