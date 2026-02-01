जंक्शन पर मनमानी अब नहीं चलेगी… खानपान स्टॉल पर लगेंगे क्यूआर कोड, तय दाम से ज्यादा वसूली पर ठेका होगा रद्द

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जंक्शन के सभी 38 खानपान स्टाल और ट्रालियों पर क्यूआर कोड स्कैनर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब यात्री सीधे ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और निर्धारित दर से अधिक वसूली की गुंजाइश कम होगी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि सादा चाय 5 रुपये, डिप चाय 10 रुपये, रेल नीर एक लीटर बोतल 14 रुपये और जनता खाना 15 रुपये तय है। इससे अधिक दाम वसूले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित ठेका भी निरस्त किया जा सकता है।