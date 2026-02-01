इनकम टैक्स ने सुपीरियर इंडस्ट्रीज के दिल्ली हेड ऑफिस से लेकर 2003 के खातों की जांच, दिनेश मिश्रा-अमित महर्षि बैंक-असेट्स रडार पर

बरेली। रामपुर रोड स्थित सुपीरियर इंडस्ट्रीज पर आयकर विभाग का शिकंजा चौथे दिन और कस गया। मालिक के बाद फैक्ट्री संचालन के प्रमुख चेहरे माने जा रहे एचआर मैनेजर दिनेश मिश्रा और डायरेक्टर अमित महर्षि अब जांच के केंद्र में हैं। सूत्र बताते हैं कि फैक्ट्री की स्थापना से अब तक प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों में इनकी अहम भूमिका रही है, इसलिए आयकर टीम ने इन दोनों और इनके बैंकिंग नेटवर्क की बारीक छानबीन शुरू कर दी है।