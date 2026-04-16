SSP का ऑपरेशन HS: गोलीकांड के मुख्य सरगना राजीव राणा समेत 42 बने हिस्ट्रीशीटर, 375 पार पहुंचा आंकड़ा 

22 जून 2024 को इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास पर हुई गैंगवार आज भी शहर के जेहन में ताजा है। जमीन कब्जे की जंग में दो गुट आमने-सामने आए और हाईवे पर गोलियों की बौछार कर दी गई। आधे घंटे तक रुक-रुककर चली फायरिंग में 100 से ज्यादा राउंड गोलियां दागी गईं। एक घर की दीवार में ही 16 गोलियां धंसी मिली थीं। पुलिस के पहुंचने पर भी हमलावर नहीं रुके थे बेख़ौफ अंदाज में तांडव जारी रहा। अब उसी कांड का मास्टरमाइंड राजीव राणा हिस्ट्रीशीटर बन चुका है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी समेत करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं।