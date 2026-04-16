बदनाम और बेलगाम नवाबगंज पुलिस, इंस्पेक्टर गालीबाज, चौकी इंचार्ज निकला रंगीन मिजाज, एसएसपी ने किया सस्पेंड

बरेली। नवाबगंज में कानून की चौकी ही जब कटघरे में खड़ी हो जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर उठते हैं। नवाबगंज क्षेत्र में तैनात गाली-बज पुलिस चौकी के इंचार्ज सुनील कुमार पर महिला के साथ शोषण और अमर्यादित व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सामने आते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच बैठा दी। इससे पहले गाली गलौज और अभद्रता करने के आरोप में इंस्पेक्टर क्राइम जयपाल सिंह पर भी कार्रवाई की जाचुकी है।