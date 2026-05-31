बरेली में वकील पर चाकू से जानलेवा हमला; बचाने आए मामा-मामी को भी गैंगस्टर ने घायल किया, इलाके में हड़कंप

सुभाषनगर निवासी अधिवक्ता बृजेश मिश्रा शनिवार रात अपने मामा के घर गुलाबनगर आए हुए थे। परिजनों के साथ समय बिताने के बाद जैसे ही वह घर लौटने के लिए बाइक पर बैठे, तभी अचानक बिलाल घोसी वहां पहुंच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी ने पीछे से अधिवक्ता को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे चाकू से हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से अधिवक्ता संभल भी नहीं पाए और घायल हो गए।