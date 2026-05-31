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बरेली में वकील पर चाकू से जानलेवा हमला; बचाने आए मामा-मामी को भी गैंगस्टर ने घायल किया, इलाके में हड़कंप

Bareilly Crime News: बरेली के प्रेमनगर इलाके में जिला बदर घोषित गैंगस्टर ने एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। अधिवक्ता पर हुए सरेआम हमले से इलाके में हड़कंप मच गया।

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बरेली

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Avanish Pandey

May 31, 2026

Gangster attacks lawyer with knife

गैंगस्टर ने वकील पर चाकू से हमला किया (फोटो- पत्रिका)

बरेली के प्रेमनगर इलाके में शनिवार देर रात जिला बदर घोषित गैंगस्टर बिलाल घोसी ने एक अधिवक्ता पर सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। अधिवक्ता को बचाने आए उसके बुजुर्ग मामा-मामी को भी बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे।

सुभाषनगर निवासी अधिवक्ता बृजेश मिश्रा शनिवार रात अपने मामा के घर गुलाबनगर आए हुए थे। परिजनों के साथ समय बिताने के बाद जैसे ही वह घर लौटने के लिए बाइक पर बैठे, तभी अचानक बिलाल घोसी वहां पहुंच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी ने पीछे से अधिवक्ता को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे चाकू से हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से अधिवक्ता संभल भी नहीं पाए और घायल हो गए।

चीख-पुकार सुनकर बचाने दौड़े मामा-मामी

हमले के दौरान बृजेश मिश्रा की चीख सुनकर उनके मामा और मामी घर से बाहर निकल आए। दोनों ने बीच-बचाव कर अधिवक्ता को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी का गुस्सा यहीं नहीं रुका। आरोप है कि बिलाल घोसी ने दोनों के साथ मारपीट की, गला दबाने का प्रयास किया और चाकू से हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया।

कुछ ही मिनटों में शांत गली चीख-पुकार और अफरा-तफरी से भर गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिवार ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी जुटाई। आसपास के लोगों ने भी पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी दी।

जिला बदर होने के बावजूद खुला घूम रहा आरोपी

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिलाल घोसी के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई झेल चुका है और जिला बदर भी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिला बदर घोषित अपराधी आखिर शहर में खुलेआम कैसे घूम रहा था?

प्रेमनगर थाना पुलिस ने अधिवक्ता बृजेश मिश्रा की तहरीर पर आरोपी बिलाल घोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हमले के बाद अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है तथा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है।

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बरेली
Police busted a child-lifting gang

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Published on:

31 May 2026 08:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में वकील पर चाकू से जानलेवा हमला; बचाने आए मामा-मामी को भी गैंगस्टर ने घायल किया, इलाके में हड़कंप

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