बिजली बचाने को मैदान में उतरे डीएम, बोले- पीक ऑवर्स में भारी उपकरण चलाने से बचें

बरेली जिलाधिकारी ने विशेष रूप से शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक के पीक ऑवर्स में बिजली की खपत कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वॉटर पंप, वाशिंग मशीन, हीटर तथा अन्य भारी विद्युत उपकरणों का प्रयोग यथासंभव टालें। जिन घरों में एक से अधिक एयर कंडीशनर हैं, वहां आवश्यकता के अनुसार ही उनका उपयोग किया जाए। डीएम ने सुझाव दिया कि एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए। इससे बिजली की खपत कम होगी और ट्रांसफार्मरों पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार भी घटेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के छोटे-छोटे कदम पूरे जिले की बिजली व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।