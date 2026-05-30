अतीक अहमद के गुर्गे लाला गद्दी ने की फायरिंग तो बदला नाम; किस मामले में होटल ताज दिल्ली दरबार के मालिक का भाई गिरफ्तार

दुष्कर्म मामले में लगातार हो रही कार्रवाई के बीच नगर के कई हिंदूवादी संगठनों ने होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के नेता शानू गंगवार ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर होटल को सील किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में होटल प्रबंधन की संलिप्तता साबित होती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।