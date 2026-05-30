30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

अतीक अहमद के गुर्गे लाला गद्दी ने की फायरिंग तो बदला नाम; किस मामले में होटल ताज दिल्ली दरबार के मालिक का भाई गिरफ्तार

Latest News Related To Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद के गुर्गे लला गद्दी द्वारा होटल में फायरिंग की गई थी। जिसके बाद होटल का नाम बदल दिया गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

May 30, 2026

brother of hotel taj delhi darbar owner arrested what is whole matter bareilly news

अतीक अहमद के गुर्गे लाला गद्दी ने की फायरिंग तो बदला नाम; फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Latest News Related To Atiq Ahmed: उत्तर प्रदेशके बरेली के बहेड़ी में छात्रा से दुष्कर्म के चर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल ताज दिल्ली दरबार के मालिक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को होटल में कमरा उपलब्ध कराने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी

थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि पुलिस को काफी समय से होटल मालिक के भाई हाजी इस्लाम की तलाश थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे उत्तराखंड के किच्छा निवासी हाजी इस्लाम को डांडिया स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में उसकी भूमिका की जांच पहले से की जा रही थी और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई।

होटल के कमरे में पकड़ा गया था मुख्य आरोपी

यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब पुलिस और हिंदूवादी संगठनों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नैनीताल हाईवे स्थित होटल ताज दिल्ली दरबार के एक कमरे में बिरयानी कारोबारी मुजाहिद को एक छात्रा के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मुजाहिद ने उसे धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुजाहिद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में भेजा जा चुका है जेल

छात्रा की तहरीर के आधार पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने मुख्य आरोपी मुजाहिद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी को होटल में कमरा उपलब्ध कराया गया था, जिसके चलते होटल प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। इसी क्रम में अब होटल मालिक के भाई की गिरफ्तारी की गई है।

होटल के नाम बदलने की भी रही है चर्चा

नैनीताल हाईवे पर स्थित यह होटल पहले "नैनीताल ढाबा" के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ वर्ष पहले माफिया अतीक अहमदके गुर्गे लला गद्दी द्वारा यहां फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना के बाद होटल का नाम बदलकर "होटल ताज दिल्ली दरबार" कर दिया गया था। इस पुराने विवाद के कारण भी यह होटल समय-समय पर चर्चा में रहा है।

होटल सील करने की उठी मांग

दुष्कर्म मामले में लगातार हो रही कार्रवाई के बीच नगर के कई हिंदूवादी संगठनों ने होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के नेता शानू गंगवार ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर होटल को सील किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में होटल प्रबंधन की संलिप्तता साबित होती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

वाराणसी में मां ने नाबालिग बेटी का साड़ी के बदले किया सौदा, खरीदार ने दुष्कर्म कर छोड़ा, ऑटो चालक ने भी बनाया हवस का शिकार
वाराणसी
Rape 4

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 May 2026 02:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अतीक अहमद के गुर्गे लाला गद्दी ने की फायरिंग तो बदला नाम; किस मामले में होटल ताज दिल्ली दरबार के मालिक का भाई गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली SSP ने जारी किया चौकी प्रभारियों का रिपोर्ट कार्ड, टॉप-10 को इनाम, फिसड्डियों को चेतावनी

outpost-incharge-report-card news
बरेली

बरेली में पेपर लीक और कॉकरोच पार्टी पर बोले मंत्री भूपेंद्र चौधरी, विकास योजनाओं की समीक्षा कर विपक्ष को घेरा

MSME minister addressing media personnel
बरेली

बरेली के फाइव स्टार होटल से ग्राहकों का सीक्रेट डेटा चोरी,  कर्मचारी फरार, सिस्टम से सबूत भी मिटाए, मैनेजमेंट में खलबली

Data theft rocks luxury hotel
बरेली

कौन हैं वो 18 चेहरे जिनकी बरेली पुलिस ने खोली हिस्ट्रीशीट, मंत्री के रिश्तेदार और हनुमान दल नेता के हत्यारोपी पर बड़ी कार्रवाई

crime news
बरेली

शिक्षकों को भूसा जुटाने का आदेश देने वाले BEO पर गिरी गाज: बरेली BSA ने थमाया नोटिस, जानिए पूरा मामला

Bareilly education officer attached headquarters after disputed official directive.
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.