कौन हैं वो 18 चेहरे जिनकी बरेली पुलिस ने खोली हिस्ट्रीशीट, मंत्री के रिश्तेदार और हनुमान दल नेता के हत्यारोपी पर बड़ी कार्रवाई

बारादरी पुलिस ने छिनैती, लूट, धोखाधड़ी, हत्या, चोरी, नकबजनी और मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े कई आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली है। इनमें उत्तम पटेल, रामबाबू, मुजीब अहमद, अरशद, अंशु पटेल, आरिश, आकाश ठाकुर और अफजाल हुसैन उर्फ मुल्ला शामिल हैं। मीरगंज पुलिस ने पशु तस्करी के आरोपियों अफजाल, अरशीन कुरैशी, निजाम और शहीद उर्फ भूरा को हिस्ट्रीशीटर घोषित किया है। वहीं शाही पुलिस ने लूट और मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी लालता प्रसाद तथा शीशगढ़ पुलिस ने गोकशी के आरोपी काले की हिस्ट्रीशीट खोली है।