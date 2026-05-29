मुशायरों-महफिलों का चमकता सितारा डूब गया, बशीर बद्र चले गए, जानें क्या बोले मशहूर शायर वसीम बरेलवी

वसीम बरेलवी ने याद किया कि वर्ष 1969 में उनके निमंत्रण पर बशीर बद्र पहली बार बरेली आए थे। इसके बाद दो दशक से अधिक समय तक उनका शहर आना-जाना लगा रहा। बरेली क्लब, बरेली कॉलेज और शहर के कई प्रतिष्ठित मुशायरों में उन्होंने अपनी शायरी से ऐसा जादू बिखेरा कि लोग देर रात तक सिर्फ उन्हें सुनने के लिए ठहरे रहते थे। वसीम बरेलवी के अनुसार बशीर बद्र की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने बदलते समाज, रिश्तों की टूटन, मोहब्बत की नजाकत और इंसानी दर्द को बेहद आसान भाषा में बयां किया। उनकी गजलों में आधुनिक दौर की बेचैनी भी थी और पुराने दौर की तहजीब भी।