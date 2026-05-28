Bashir Badr Death: मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में जल गया था घर; शायरी में झलकता था दर्द, मोहब्बत और जिंदगी की सच्चाई

बशीर बद्र ने शेर के जरिए समय-समय पर कई बड़े संदेश दिए। बशीर बद्र ने बेटियों की एहमियत को समझाते हुए लिखा- वो शाख़ हैं न फूल, अगर तितलियां न हों, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां न हों। उन्होंने गजलों और शायरी के जरिए दर्द, अहसास और मोहब्बत को बड़ी शिद्दत से बयां किया है। बशीर बद्र ने किसी बड़े ओहदे पर पहुंचकर घमंड करने वालों को बड़ा संदेश दिया। बशीर ने लिखा- शोहरत की बुलंदी भी पलभर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो, वो टूट भी सकती है।