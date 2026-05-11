अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद रेसलर विनेश फोगाट बोली- गोंडा प्रतियोगिता से मानसिक तनाव, कोई विकल्प नहीं

Wrestler Dinesh Phogat reached Ayodhya, Will participate in the competition organized in Gonda: अयोध्या पहुंची पहलवान विनेश फोगाट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह उन्हीं के कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में खेलने के लिए आई हैं जिनके साथ उनकी लड़ाई है। जिससे उन्हें बड़ा मानसिक दबाव है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हिम्मत रखनी चाहिए कि वे किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। इसके पहले पहलवान दिनेश फौगाट ने रामलला के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि रामलाल उनकी भी इच्छा पूरी करेंगे। प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले विनेश फोगाट ने गोंडा में होने वाली प्रतियोगिता का विरोध किया था। नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता बृजभूषण शरण सिंह के नंदिनी नगर में स्थित कॉलेज में आयोजित की जा रही है।