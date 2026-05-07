अयोध्या में जन्मदिन का जश्न मनाने गए बस्ती के तीन दोस्त सरयू नदी में स्नान के दौरान लापता, परिवारों में चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बस्ती जिले से जन्मदिन मनाने आए पांच दोस्तों में से तीन युवक सरयू नदी में स्नान करते समय अचानक लापता हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस, जल पुलिस और गोताखोर लगातार युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार बस्ती के पुरानी बस्ती क्षेत्र स्थित मंगल बाजार के रहने वाले पांच दोस्त सुबह करीब साढ़े छह बजे अयोध्या पहुंचे थे। सभी दोस्त यहां दर्शन-पूजन करने और जन्मदिन मनाने आए थे। मंदिरों में दर्शन करने से पहले उन्होंने सरयू नदी में स्नान करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर कम होने की वजह से घाट के पास काफी दूर तक रेत फैली हुई थी। इसी कारण तीन युवक स्नान करते-करते घाट से काफी आगे निकल गए। अचानक गहरे पानी में पहुंचने के बाद उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। और तीनों नदी में डूबकर लापता हो गए।