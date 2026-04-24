अयोध्या की आराध्या जायसवाल ने पूरे यूपी में 9वीं रैंक हासिक की, वकील बनने का है सपना

उन छात्राओं में एक आराध्या जायसवाल हैं। इन्होंने 12वीं में 96.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे यूपी में 9वीं रैंक हासिक की है। आराध्या ने बताया कि अपनी इस उपलब्धि से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने माता-पिता, ईश्वर के साथ-साथ शिक्षकों को और कॉलेज के प्रिंसिपल का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया। इसी के साथ उन्होंने अपने कोचिंग के शिक्षक का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने साल भर परीक्षा की तैयारी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।