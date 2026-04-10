पति को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला, खुद ट्रैक पर कटकर दी जान, 22 दिन के नवजात की भी हो गई मौत

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बलवंत चौधरी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। संजू के शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस का मानना है कि विवाद के दौरान संजू ने शिवानंद की हत्या की और फिर ग्लानि या डर के मारे रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी।