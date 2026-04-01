लखनऊ में शराब के नशे में मर्डर, 600 रुपये और मोबाइल के लिए दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला

लखनऊ: महज 600 रुपये और एक मोबाइल फोन के लालच में दोस्त को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहां क्षेत्र के नंदौली गांव में 22 वर्षीय मजदूर रैकिश रावत की हत्या उसके ही साथी धनराज उर्फ टाटू ने कर दी। पुलिस के अनुसार, सोमवार की रात मजदूरी करके लौटते समय तीनों दोस्तों ने रास्ते में शराब पी।