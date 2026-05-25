Pratik Yadav Tehrvi: प्रतीक यादव की तेरहवीं में उनकी पत्नी अपर्णा ने अखिलेश को परोसा खाना, भावुक कर देगा यह वीडियो

तेरहवीं संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने प्रतीक यादव की फोटो पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रतीक को श्रद्धांजली देने के बाद सीएम योगी ने अपर्णा यादव से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की और दुख की इस कठिन घड़ी में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।