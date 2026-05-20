Prateek Yadav News: अखिलेश के साथ बैडमिंटन खेलना, राजनीति से दूरी और 3 सबसे बड़े शौक रखते थे प्रतीक यादव

प्रतीक यादव की जिंदगी के तीन सबसे बड़े शौक फिटनेस, बिजनेस और पशुओं की सुरक्षा सेवा करना था। वे शुद्ध शाकाहारी थे और सभी जीवों की रक्षा को बेहद महत्व देते हैं। इस दिशा में वे लगातार काम भी करते रहे हैं। अपनी पत्नी अपर्णा यादव के राजनीतिक रुख को प्रतीक यादव ने हमेशा समर्थन दिया। 2017 के चुनाव के दौरान जब अपर्णा लखनऊ कैंट से सपा टिकट पर चुनाव लड़ रही थीं, तब प्रतीक ने कहा था कि अपर्णा को राजनीति में रुचि रही है। अपर्णा ने इसी क्षेत्र में पढ़ाई की है, इसलिए उनका राजनीति में जाना लाजिमी था। प्रतीक ने कहा था कि उनके परिवार में हर सदस्य को अपना प्रोफेशन चुनने की पूरी आजादी है।