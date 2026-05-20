गंभीर अपराधों के आरोपी पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते, भले ही दोषसिद्ध न हुआ हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति राय ने कहा कि पुलिस बल समाज में कानून का प्रवर्तन करने वाली प्रमुख संस्था है। यदि गंभीर आरोपों का सामना कर रहा व्यक्ति इस सेवा में शामिल हो जाता है, तो इससे न केवल विभाग का आंतरिक अनुशासन प्रभावित होगा, बल्कि आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास भी डगमगा सकता है। कोर्ट का यह फैसला पुलिस भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से भर्ती एजेंसियों को मजबूत आधार मिलेगा, जिससे अयोग्य तत्वों को सेवा में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा।