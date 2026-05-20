‘अभी तेरहवीं भी नहीं बीती और अखिलेश यादव कर रहे हैं सनातन की बात’, PM नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए क्या बोले ओपी राजभर

BJP पर आरक्षण खत्म करने के आरोपों को लेकर भी ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव CM थे, तब भर्ती प्रक्रियाओं में भारी गड़बड़ी होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में भर्ती की सूची पहले से तैयार होकर अधिकारियों के पास भेजी जाती थी। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के 27 प्रतिशत आरक्षण में अतिपिछड़ों का हक छीना गया। मुस्लिम समाज ने सपा को कई बार सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन कभी किसी मुस्लिम चेहरे को CM बनाने की बात नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की राजनीति केवल जातीय टिप्पणियों और समाज को बांटने तक सीमित है।