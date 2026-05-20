2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयार किया नया ‘फॉर्मूला’, बसपा की खामोशी के बीच दलित वोट बैंक के लिए सबसे बड़ी चाल!

UP Politics:उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का पूरा फोकस अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने पर है। सपा नेतृत्व अब इस नारे को सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि हाल ही में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संगठनात्मक प्रभारियों की नियुक्तियों में सामाजिक संतुलन और जातीय समीकरणों को खास महत्व दिया गया है।