UP में फ्यूल के लिए मारामारी: पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, सपा सांसद बोले- महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आसमान छोटा पड़ जाएगा

यूपी के कई जिलों में पेट्रोल पंप फ्यूल लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। मऊ और संतकबीर नगर में कई पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात है। पुलिस सुरक्षा के बीच ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है। इसी तरह महराजगंज में मंगलवार को कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। कुछ स्थानों पर लोगों को पेट्रोल लेने के लिए मगजमारी करनी पड़ रही है। वहीं, बस्ती में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लिमिट तय कर दी गई है। बस्ती में पेट्रोल पंपों पर बाइक वालों को 200 रुपए और कार वालों को 1000 रुपए का फ्यूल दिया जा रहा है।