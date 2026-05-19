गोरखपुर में सौतेली बेटी को ही लेकर भाग गया मुंहबोला पिता, लीव इन में रहने वाली महिला ने पुलिस से लगाई गुहार

गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक मुंहबोला बाप ही बेटी को लेकर भाग गया है। जब यह घटना मां को मालूम चली तो वह अनहोनी के भय से ग्रस्त होकर थाने पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। अधेड़ के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि चार साल से वह आरोपी के साथ लिव इन में रह रही थी।