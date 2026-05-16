गोरखपुर की सड़कों पर सीएम योगी की पैनी नजर, अधिकारियों को दोटूक- बारिश से पहले खत्म हो सारा काम

CM Yogi on Gorakhpur Roads: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एचएन सिंह चौक से हड़हवा फाटक होते हुए जगेसर पासी चौराहे तक बन रही टूलेन और फोरलेन सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को एक महीने के भीतर हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मानसून शुरू होने से पहले सड़क निर्माण और जलनिकासी की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।