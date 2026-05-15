Gorakhpur News: मुंबई से लौटी पत्नी को देख भड़का पति, ईंट से फोड़ा सिर, फिर थाने जाकर बोला- मैने किया हमला

गोरखपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हमला करके उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद थाने जाकर बोला- मैंने हमला किया है। बात सिर्फ इतनी थी कि पत्नी नाराज होकर मुंबई अपने रिश्तेदार के घर बिना बताए चली गई थी। जब पत्नी घर लौटी तो उसको देखते ही पति का पारा हाई हो गया और उसने हमला कर दिया। यह घटना एम्स थाना क्षेत्र के नंदानगर दरगहिया इलाके की है। घटना के बाद आरोपी खुद ही पुलिस चौकी पहुंच गया और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।