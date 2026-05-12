लव मैरिज का खौफनाक अंत; फंदे से लटका मिला पति, जमीन पर पड़ी पत्नी के मुंह से निकल रहा था झाग, जांच में जुटी पुलिस

मुकारीपुर गांव निवासी सादाब ने नवंबर 2025 में निकहत निशा से लव मैरिज की थी। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे सादाब की बहन उनके कमरे के बाहर पहुंची। काफी देर तक आवाज देने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद सादाब की बहन ने कमरे के जंगले से झांककर देखा तो चीख निकल पड़ी। उसने भागते हुए घर के दूसरे सदस्यों को बताया कि कमरे में भाई की लाश लटक रही है। परिजनों ने अंदर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए।