‘सब पर राज करेगा मालिक…’ दोस्त की रिहाई पर लग्जरी गाड़ियों में बजाया भड़काऊ गाना, अब पहुंच गए हवालात

कैंट थाना थाना क्षेत्र के सिंघड़िया निवासी अमन यादव उर्फ मक्कू एक हत्या के आरोप में दिसंबर 2025 से जेल में बंद था। जमानत के बाद अमन यादव 7 मई 2026 को जेल से बाहर आया था। जेल से रिहाई के बाद उसके दोस्तों ने जमकर जश्न मनाया था। पुलिस के मुताबिक, 2 दिसंबर 2025 की रात सिंघड़िया स्थित मूर्ति लॉन में शादी समारोह के दौरान कहासुनी हुई थी। इसी बीच झगड़ा छुड़ाने पहुंचे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।