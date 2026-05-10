गोरखपुर में एक भगौने के लिए भाई ने जला दी ‘भाई’ की चिता, अब पहुंचा सलाखों के पीछे

भरपही गांव के रहने वाले श्रवण गौंड के चार बेटे हैं, वे अलग-अलग रहते हैं। शनिवार देर रात तीसरे नंबर के बेटे संजय और सबसे छोटे बेटे संदीप के बीच घर का एक पुराना भगौना बेचने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। इसी बीच 30 वर्षीय संजय के सिर पर गंभीर चोट लग गई। परिजन उसे फटाफट इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन घाव गहरा होने के कारण उसकी रास्ते में ही जान चली गई।