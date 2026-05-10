लखनऊ में सिरफिरे कार सवारों की गुंडागर्दी, ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बोनट पर लटकाकर 200 मीटर तक घसीटा

यह घटना शनिवार की है जब कमता तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस जाम हटाने और अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चला रही थी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही गौरव बंसल ने एक कार को रुकने के लिए कहा क्योंकि उसमें क्षमता से ज्यादा लोग बैठे थे। सिपाही ने जैसे ही चालक को नीचे उतरने को कहा, उसने रफ्तार बढ़ा दी। सिपाही खुद को बचाने की कोशिश में कार के बोनट पर गिर गया, लेकिन फिर भी चालक ने फिर भी ब्रेक नहीं मारा और काफी दूर तक सिपाही को बोनट पर टांगकर गाड़ी दौड़ाई।