10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ में सिरफिरे कार सवारों की गुंडागर्दी, ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बोनट पर लटकाकर 200 मीटर तक घसीटा

Lucknow News Today: लखनऊ के कमता तिराहे पर कार सवारों की दबंगई, ट्रैफिक सिपाही को बोनट पर 200 मीटर तक घसीटा। पुलिस पकड़कर थाने लाई तो वकीलों ने किया हंगामा, साथ ही आरोपी को छुड़ा ले गए।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Pratiksha Gupta

May 10, 2026

Lucknow Traffic Police Car Bonnet Incident, Lucknow, Lucknow News

सिपाही को बोनट पर लटकाकर 200 मीटर तक घसीटा | फोटो सोर्स- gemini

Lucknow News Today: लखनऊ में दबंगई का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शनिवार को कमता तिराहे पर चेकिंग के दौरान कार सवारों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान जोखिम में डाल दी। सिपाही ने जब कार को रुकने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अपनी जान बचाने के लिए सिपाही जैसे ही बोनट पर कूदा, ड्राइवर उसे उसी हालत में करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया।

बीच सड़क पर मौत का खेल

यह घटना शनिवार की है जब कमता तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस जाम हटाने और अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चला रही थी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही गौरव बंसल ने एक कार को रुकने के लिए कहा क्योंकि उसमें क्षमता से ज्यादा लोग बैठे थे। सिपाही ने जैसे ही चालक को नीचे उतरने को कहा, उसने रफ्तार बढ़ा दी। सिपाही खुद को बचाने की कोशिश में कार के बोनट पर गिर गया, लेकिन फिर भी चालक ने फिर भी ब्रेक नहीं मारा और काफी दूर तक सिपाही को बोनट पर टांगकर गाड़ी दौड़ाई।

पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, थाने में हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

सिपाही को बोनट पर लटका देख आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत कार का पीछा किया और चिनहट तिराहे के पास ओवरब्रिज पर उसे घेरकर रोक लिया। पुलिस आरोपी चालक को पकड़कर चिनहट कोतवाली ले गई, लेकिन वहां असली ड्रामा शुरू हुआ। कुछ ही देर में वकीलों की ड्रेस में दर्जनों लोग थाने पहुंच गए और जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस का आरोप है कि ये लोग जबरन आरोपी को थाने से छुड़ाकर अपने साथ ले गए।

दावों और आरोपों के बीच उलझा मामला

सिपाही गौरव बंसल ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले और सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत दी है। वहीं दूसरी ओर, कार सवार लोगों का कहना है कि सिपाही ने ही उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की थी। इस घटना ने एक बार फिर लखनऊ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और दबंगों के हौसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CCTV से खुलेगा राज

चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश मिश्र ने बताया कि दोनों तरफ से शिकायतें मिली हैं। मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस अब घटना वाली जगह और रास्ते में लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। वीडियो सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

सुवेंदु अधिकारी के PA हत्या में बड़ा खुलासा, यूपी से जुड़े तार, संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले
लखनऊ
Chandranath rath murder, suvendu adhikari pa, contract killers

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 May 2026 10:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में सिरफिरे कार सवारों की गुंडागर्दी, ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बोनट पर लटकाकर 200 मीटर तक घसीटा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में होर्डिंग लगवा रहे भाजपा नेता को गोली, आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

भाजपा नेता पर फायरिंग से सनसनी (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

UP Politics: विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ‘मास्टर प्लान’! रैलियां वहीं जहां का टिकट फाइनल

samajwadi party preparing for up assembly elections 2027 rallies will held where tickets finalised lucknow
लखनऊ

“दिल्ली से पर्ची आ गई क्या” यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का बड़ा तंज

यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

UP Political: संजय सेठ के डिनर में जुटे सत्ता-विपक्ष के दिग्गज, यूपी की राजनीति में हलचल तेज

कैबिनेट विस्तार से पहले बड़े नेताओं की मौजूदगी ने दिए नए राजनीतिक संकेत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
यूपी न्यूज

OP राजभर के बयान पर अखिलेश का करारा जवाब, कहा- चल संन्यासी मंदिर में…ये गाना किसका है?

Akhilesh Yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.