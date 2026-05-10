UP Political: संजय सेठ के डिनर में जुटे सत्ता-विपक्ष के दिग्गज, यूपी की राजनीति में हलचल तेज

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की इस डिनर में मौजूदगी ने चर्चाओं को और तेज कर दिया। भाजपा के भीतर पूर्वांचल और पिछड़ा वर्ग की राजनीति को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। ऐसे में पंकज चौधरी की सक्रियता को आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की मानें तो भाजपा सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रही है। ऐसे में ओबीसी नेताओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है।