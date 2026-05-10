“दिल्ली से पर्ची आ गई क्या” यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का बड़ा तंज

UP Cabinet Expansion Comment Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री Yogi Adityanath पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज भरे अंदाज़ में सवाल उठाते हुए कहा - “दिल्ली से पर्ची आ गई क्या?”

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि भाजपा आगामी चुनावों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव कर सकती है।