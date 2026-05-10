“दिल्ली से पर्ची आ गई क्या” यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का बड़ा तंज

यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Cabinet Expansion Comment Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री Yogi Adityanath पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज भरे अंदाज़ में सवाल उठाते हुए कहा - “दिल्ली से पर्ची आ गई क्या?”
अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि भाजपा आगामी चुनावों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव कर सकती है।
अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश में यदि कैबिनेट विस्तार हो रहा है, तो यह केवल विस्तार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की शक्तियों का “कटाव-छटाव” भी है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जिनका मंत्रिमंडल है, उनसे भी पूछ लिया जाना चाहिए कि आखिर फैसले कौन ले रहा है।
सपा प्रमुख के इस बयान को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच शक्ति संतुलन के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली के संकेतों पर लिए जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव ने “दिल्ली से पर्ची” वाली टिप्पणी के जरिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य सरकार स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।
अपने बयान में अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में लगातार प्रमुखता से उठ रहा है। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही व्यापक बहस हो चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान महिला मतदाताओं को साधने की राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
सपा प्रमुख ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि भाजपा वास्तव में महिला सशक्तिकरण की पक्षधर है, तो उसे मंत्रिमंडल में महिलाओं को बड़ी संख्या में शामिल करना चाहिए।
अखिलेश यादव ने अपने बयान में बिना नाम लिए भाजपा के कुछ नेताओं पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि “वैसे ये सवाल भी कुलबुला रहा है : ‘अगल-बगल’ की जोड़ी का कुछ हला-भला होगा या फिर वो ‘अगले-बगले’ ही झांकते रह जाएंगे या सिर्फ़ रील बनाते…”
उनकी इस टिप्पणी को सोशल मीडिया राजनीति और भाजपा नेताओं की डिजिटल सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में भाजपा के कई नेता सोशल मीडिया और रील वीडियो के जरिए जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश करते रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसी पर तंज कसते हुए यह संकेत दिया कि कुछ नेता केवल प्रचार तक सीमित हैं और उन्हें वास्तविक राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं मिल रही।
उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए पिछड़ा वर्ग, दलित, महिला और युवा चेहरों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। ऐसे माहौल में विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को घेरने में लगा है। समाजवादी पार्टी विशेष रूप से भाजपा की अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व शैली को मुद्दा बनाकर हमला कर रही है।
अखिलेश यादव का बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भाजपा के भीतर चल रही संभावित गतिविधियों पर दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सपा प्रमुख अपने बयानों के जरिए भाजपा के भीतर असंतोष और शक्ति संतुलन के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है और विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह तंज आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है।
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