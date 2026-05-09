UP Politics : राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ी हलचल

अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बैठक पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि मुलाकात के बाद राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जिस तरह राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की यह मुलाकात प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई है और मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है।