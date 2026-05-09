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Yogi-Suvendu Moment : योगी के भगवा गमछे ने बढ़ाई सियासी हलचल, सुवेंदु अधिकारी संग मंच पर दिखा खास संदेश

Yogi Adityanath Gift to Suvendu Adhikari: राजनीतिक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने सुवेंदु अधिकारी को भगवा गमछा भेंट किया। मंच पर दिखे इस खास पल को भाजपा की विचारधारा और बंगाल राजनीति के बड़े संदेश से जोड़ा जा रहा है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 09, 2026

योगी के विशेष अंदाज ने खींचा सबका ध्यान, बंगाल बीजेपी में नए संदेश की चर्चा तेज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

योगी के विशेष अंदाज ने खींचा सबका ध्यान, बंगाल बीजेपी में नए संदेश की चर्चा तेज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Yogi Adityanath और Suvendu Adhikari के बीच एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दिखा खास पल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं के बीच उस समय माहौल खास हो गया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुवेंदु अधिकारी को भगवा गमछा भेंट किया और अपने हाथों से उनके कंधे पर रखा।
कार्यक्रम में मौजूद नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस दृश्य का तालियों के साथ स्वागत किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक सामान्य सम्मान नहीं था, बल्कि इसके पीछे भाजपा की वैचारिक और राजनीतिक रणनीति का बड़ा संदेश भी छिपा हुआ दिखाई दिया।

मंच पर नेताओं से मिले सुवेंदु अधिकारी

कार्यक्रम के दौरान मंच पर देश के कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री Narendra Modi समेत भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सुवेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन किया और आशीर्वाद लिया।

इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भगवा गमछा भेंट किया। योगी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से वह गमछा सुवेंदु अधिकारी के कंधे पर रखा। मंच पर मौजूद लोगों ने इस पल का स्वागत तालियों और नारों के साथ किया।

भगवा गमछे के राजनीतिक मायने

भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति में भगवा रंग को विशेष महत्व दिया जाता है। भगवा गमछा केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक संदेश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ द्वारा सुवेंदु अधिकारी को भगवा गमछा पहनाना राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा लगातार अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सुवेंदु अधिकारी को बंगाल भाजपा का बड़ा चेहरा माना जाता है और पार्टी उन्हें राज्य में प्रमुख नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ा रही है।

बंगाल की राजनीति में अहम चेहरा हैं सुवेंदु अधिकारी

सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने लंबे समय तक All India Trinamool Congress में रहकर राजनीति की, लेकिन बाद में भाजपा का दामन थाम लिया।

भाजपा में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दी थी और जीत हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और राज्य में भाजपा के प्रमुख रणनीतिक चेहरों में शामिल हैं।

योगी और सुवेंदु की बढ़ती राजनीतिक नजदीकी

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ और सुवेंदु अधिकारी के बीच बढ़ती नजदीकी भाजपा की भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ भाजपा के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी पहचान हिंदुत्व की मजबूत राजनीति और आक्रामक जनसभाओं के लिए होती है। वहीं सुवेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के हिंदुत्व आधारित राजनीतिक अभियान के प्रमुख चेहरों में माने जाते हैं। ऐसे में मंच पर दोनों नेताओं की यह तस्वीर भाजपा समर्थकों के बीच तेजी से वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर भी इस दृश्य को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

कार्यक्रम के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवा गमछा पहनाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। भाजपा समर्थकों ने इसे “हिंदुत्व और संगठनात्मक एकता” का प्रतीक बताया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करार दिया। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, Facebook और Instagram पर इस तस्वीर को साझा करते हुए बंगाल की राजनीति में भाजपा के नए अभियान से जोड़कर देखा।

नजर में बड़ा संकेत

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है। ऐसे में सुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता देना पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना भी इसी दिशा में एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार भाजपा बंगाल में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक मजबूती के मुद्दों पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस दृश्य को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने सुवेंदु अधिकारी को गमछा पहनाया, कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कई कार्यकर्ता इस पल को अपने मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए। कार्यक्रम के बाद भी मंच के बाहर इस दृश्य को लेकर चर्चा बनी रही।

भाजपा की रणनीति पर बढ़ी चर्चा

राजनीतिक हलकों में अब इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा की भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पार्टी नेतृत्व राज्य में मजबूत चेहरों को आगे लाने पर जोर दे रहा है। सुवेंदु अधिकारी को भगवा गमछा भेंट करने की यह तस्वीर केवल एक सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने राजनीतिक चर्चाओं को भी नई दिशा दे दी है। फिलहाल यह दृश्य सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे भाजपा के वैचारिक तथा राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

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Published on:

09 May 2026 01:51 pm

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