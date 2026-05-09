Yogi-Suvendu Moment : योगी के भगवा गमछे ने बढ़ाई सियासी हलचल, सुवेंदु अधिकारी संग मंच पर दिखा खास संदेश

Yogi Adityanath और Suvendu Adhikari के बीच एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दिखा खास पल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं के बीच उस समय माहौल खास हो गया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुवेंदु अधिकारी को भगवा गमछा भेंट किया और अपने हाथों से उनके कंधे पर रखा।

कार्यक्रम में मौजूद नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस दृश्य का तालियों के साथ स्वागत किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक सामान्य सम्मान नहीं था, बल्कि इसके पीछे भाजपा की वैचारिक और राजनीतिक रणनीति का बड़ा संदेश भी छिपा हुआ दिखाई दिया।