Promotion: यूपी में 35 पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस! 2010 से 2012 बैच के नामों पर मंथन शुरू

35 आईएएस पदों की रिक्तियां घोषित होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। संभावित अधिकारियों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कई अधिकारी अपने रिकॉर्ड को लेकर सक्रिय हो गए हैं। राज्य सरकार भी इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है ताकि योग्य अधिकारियों को समय पर पदोन्नति मिल सके। अब सबकी निगाहें यूपीएससी और विभागीय पदोन्नति समिति की आगामी बैठक पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि किन पीसीएस अधिकारियों को देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का मौका मिलेगा।