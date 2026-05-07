UP Police SI Result 2026: दारोगा भर्ती का रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

UP Police SI Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार, 7 मई 2026 को घोषित कर दिया। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर रही। बोर्ड द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 12,333 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी गई है, जिसमें पुरुष सामान्य वर्ग की कट ऑफ 400 में से 369.87854 तक पहुंच गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेशभर में अभ्यर्थियों के बीच उत्साह का माहौल है। सफल उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) की तैयारी में जुट गए हैं।

