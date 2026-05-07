UP Police SI Result 2026: दारोगा भर्ती का रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

12,333 अभ्यर्थी सफल, जनरल पुरुष वर्ग की कट ऑफ 369 के पार; मई के तीसरे सप्ताह से अगला चरण (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Police SI Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार, 7 मई 2026 को घोषित कर दिया। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर रही। बोर्ड द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 12,333 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी गई है, जिसमें पुरुष सामान्य वर्ग की कट ऑफ 400 में से 369.87854 तक पहुंच गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेशभर में अभ्यर्थियों के बीच उत्साह का माहौल है। सफल उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) की तैयारी में जुट गए हैं।
यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर कुल 4,543 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए कुल 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें-
दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा चार अलग-अलग पालियों में संपन्न कराई गई। प्रदेशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच परीक्षा हुई थी। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए आधुनिक तकनीक और सख्त प्रबंधन व्यवस्था लागू की थी।
इस बार दारोगा भर्ती परीक्षा की कटऑफ काफी ऊंची रही। विशेष रूप से सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 369.87854 पहुंचना प्रतियोगिता के स्तर को दर्शाता है।
UP SI पुरुष कट ऑफ
UP SI महिला कटऑफ
कट ऑफ जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं। कई अभ्यर्थियों ने इसे अब तक की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक बताया।
लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों द्वारा कुल 20 सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। बोर्ड ने इन आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों से कराई। जांच के दौरान 8 सवालों के उत्तर गलत पाए गए। इसके बाद भर्ती नियमों के अनुसार उन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदान किए गए। बोर्ड का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया गया।
परीक्षा कई पालियों में आयोजित होने के कारण भर्ती बोर्ड ने प्रसामान्यीकरण (Normalization) प्रक्रिया लागू की। बोर्ड के प्रवक्ता के अनुसार भर्ती नियमावली और विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया गया, ताकि सभी पालियों के अभ्यर्थियों के साथ समानता बनी रहे। सूत्रों के अनुसार बड़ी परीक्षाओं में अलग-अलग पालियों के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी मानी जाती है।
भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक विषय या सेक्शन में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके अलावा कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया। इसी आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई।
बोर्ड ने विज्ञापित पदों की संख्या के लगभग 2.7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चयनित किया है। कुल 12,333 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा (Document Verification) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि समान कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया गया है।
UPPRPB के अनुसार दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया मई के तीसरे सप्ताह में शुरू की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, तारीख और समय की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेशभर में सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अपनी सफलता साझा की, जबकि कोचिंग संस्थानों में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय की मेहनत और तैयारी के बाद उन्हें यह सफलता मिली है।
सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं में हर वर्ष प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में आवेदन और सीमित पदों के कारण चयन प्रक्रिया बेहद कठिन होती जा रही है। इस बार कट ऑफ का ऊंचा जाना भी इसी बात का संकेत माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड लगातार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जोर देते रहे हैं। बोर्ड का दावा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और तकनीकी निगरानी के बीच कराई गई। सरकार की ओर से भी बार-बार कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
UP SI Result 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से ट्रेंड करता दिखाई दिया। अभ्यर्थी कट ऑफ, मेरिट और अगले चरण की जानकारी साझा कर रहे हैं। कई छात्रों ने भर्ती बोर्ड की पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना भी की।
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