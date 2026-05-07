7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Police SI Result 2026: दारोगा भर्ती का रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

UP Police SI Result 2026:उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दारोगा भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 12,333 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि जनरल वर्ग की कट ऑफ 369 पार पहुंच गई।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

May 07, 2026

12,333 अभ्यर्थी सफल, जनरल पुरुष वर्ग की कट ऑफ 369 के पार; मई के तीसरे सप्ताह से अगला चरण (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

12,333 अभ्यर्थी सफल, जनरल पुरुष वर्ग की कट ऑफ 369 के पार; मई के तीसरे सप्ताह से अगला चरण (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Police SI Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार, 7 मई 2026 को घोषित कर दिया। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर रही। बोर्ड द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 12,333 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी गई है, जिसमें पुरुष सामान्य वर्ग की कट ऑफ 400 में से 369.87854 तक पहुंच गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेशभर में अभ्यर्थियों के बीच उत्साह का माहौल है। सफल उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) की तैयारी में जुट गए हैं।

4,543 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर कुल 4,543 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए कुल 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें-

  • 11,66,386 पुरुष अभ्यर्थी
  • 4,09,374 महिला अभ्यर्थी शामिल थीं। भर्ती प्रक्रिया को प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में माना जा रहा है।

14 और 15 मार्च को चार पालियों में हुई थी परीक्षा

दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा चार अलग-अलग पालियों में संपन्न कराई गई। प्रदेशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच परीक्षा हुई थी। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए आधुनिक तकनीक और सख्त प्रबंधन व्यवस्था लागू की थी।

कटऑफ ने बढ़ाई प्रतिस्पर्धा

इस बार दारोगा भर्ती परीक्षा की कटऑफ काफी ऊंची रही। विशेष रूप से सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 369.87854 पहुंचना प्रतियोगिता के स्तर को दर्शाता है।

UP SI पुरुष कट ऑफ

  • अनारक्षित (General): 369.87854
  • EWS: 364.41142
  • OBC: 364.56024
  • SC: 350.91474
  • ST: 334.65475

UP SI महिला कटऑफ

  • अनारक्षित (General): 360.50336
  • EWS: 353.22001
  • OBC: 353.76545
  • SC: 337.94120
  • ST: 306.91905

कट ऑफ जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं। कई अभ्यर्थियों ने इसे अब तक की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक बताया।

20 सवालों पर उठी थी आपत्ति

लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों द्वारा कुल 20 सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। बोर्ड ने इन आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों से कराई। जांच के दौरान 8 सवालों के उत्तर गलत पाए गए। इसके बाद भर्ती नियमों के अनुसार उन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदान किए गए। बोर्ड का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया गया।

नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से तैयार हुआ रिजल्ट

परीक्षा कई पालियों में आयोजित होने के कारण भर्ती बोर्ड ने प्रसामान्यीकरण (Normalization) प्रक्रिया लागू की। बोर्ड के प्रवक्ता के अनुसार भर्ती नियमावली और विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया गया, ताकि सभी पालियों के अभ्यर्थियों के साथ समानता बनी रहे। सूत्रों के अनुसार बड़ी परीक्षाओं में अलग-अलग पालियों के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी मानी जाती है।

न्यूनतम योग्यता अंक भी तय

भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक विषय या सेक्शन में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके अलावा कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया। इसी आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई।

2.7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया

बोर्ड ने विज्ञापित पदों की संख्या के लगभग 2.7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चयनित किया है। कुल 12,333 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा (Document Verification) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि समान कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया गया है।

मई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा अगला चरण

UPPRPB के अनुसार दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया मई के तीसरे सप्ताह में शुरू की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, तारीख और समय की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।

वेबसाइट पर ऐसे देखें रिजल्ट

  • भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही रिजल्ट देखने की अपील की है।
  • रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को-
  • पंजीकरण संख्या (Registration Number)जन्मतिथि (Date of Birth)
  • दर्ज करनी होगी।
  • आधिकारिक वेबसाइट:
  • UPPRPB Official Website

युवाओं में खुशी का माहौल

रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेशभर में सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अपनी सफलता साझा की, जबकि कोचिंग संस्थानों में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय की मेहनत और तैयारी के बाद उन्हें यह सफलता मिली है।

प्रतियोगिता का स्तर लगातार बढ़ रहा

सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं में हर वर्ष प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में आवेदन और सीमित पदों के कारण चयन प्रक्रिया बेहद कठिन होती जा रही है। इस बार कट ऑफ का ऊंचा जाना भी इसी बात का संकेत माना जा रहा है।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर

उत्तर प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड लगातार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जोर देते रहे हैं। बोर्ड का दावा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और तकनीकी निगरानी के बीच कराई गई। सरकार की ओर से भी बार-बार कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

  • विशेषज्ञों ने सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण की तैयारी शुरू करने की सलाह दी है।
  • दस्तावेजों को व्यवस्थित रखेंशारीरिक मानक परीक्षण की तैयारी करेंआधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें
  • ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा रिजल्ट

UP SI Result 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से ट्रेंड करता दिखाई दिया। अभ्यर्थी कट ऑफ, मेरिट और अगले चरण की जानकारी साझा कर रहे हैं। कई छात्रों ने भर्ती बोर्ड की पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना भी की।

ये भी पढ़ें

Yogi सरकार का दावा- UP में अब योग्यता से मिल रही नौकरी, खत्म हुआ सिफारिश और भ्रष्टाचार का दौर
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी ने कहा- पारदर्शी भर्ती व्यवस्था से बदली यूपी के युवाओं की तस्वीर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 May 2026 11:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Police SI Result 2026: दारोगा भर्ती का रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

2 साल की मासूम के पेट से निकला 1.5 किलो ट्यूमर, सफल सर्जरी से बची जान

KGMU में दो साल की बच्ची के पेट से निकला डेढ़ किलो का दुर्लभ ट्यूमर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

कांस्टेबल ने IPS अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, वीडियो वायरल

कांस्टेबल ने फेसबुक वीडियो जारी कर IPS अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री से मांगी निष्पक्ष जांच (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ: एक जिला एक उत्पाद के बाद अब एक जिला एक व्यंजन, सूची जारी, मांसाहारी भोजन सूची में शामिल नहीं

उन्नाव का समोसा, एक जिला एक उत्पाद में शामिल, फोटो सोर्स- पत्रिका
लखनऊ

ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की मुलाकात; चुनाव से पहले सपा और TMC के बीच राजनीतिक तालमेल को लेकर चर्चा तेज

samajwadi party chief akhilesh yadav and tmc chief mamata banerjee hold crucial meeting in kolkata
लखनऊ

Operation Sindoor Anniversary: योगी की डीपी में सिंदूर और कवर पर ब्रह्मोस, सोशल मीडिया पर वायरल

ऑपरेशन सिंदूर वर्षगांठ पर योगी की डीपी और ब्रह्मोस फोटो ने दिया सख्त संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.