Lucknow KGMU News: 2 साल की मासूम के पेट से निकला 1.5 किलो ट्यूमर, सफल सर्जरी से बची जान

KGMU Doctors Remove 1.5 Kg Rare Tumor : राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल और दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दो साल की मासूम बच्ची को नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों की टीम ने बच्ची के पेट से करीब 1.5 किलो वजनी विशाल ट्यूमर निकालने में सफलता हासिल की। खास बात यह रही कि बच्ची का कुल वजन लगभग 10 किलो था, ऐसे में ट्यूमर का आकार और वजन डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। ऑपरेशन के बाद बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस सफलता के बाद KGMU के डॉक्टरों की सराहना की जा रही है।

