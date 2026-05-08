Lucknow News: KGMU के डॉ. सूर्यकांत संभालेंगे राष्ट्रीय TB ICU समिति की कमान

देश में टीबी आज भी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल है। खासकर ड्रग-रेजिस्टेंट और गंभीर टीबी मरीजों के इलाज के लिए विशेष ICU सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में टीबी मरीजों की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट और विशेष निगरानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे मरीजों के लिए अब तक एक समान राष्ट्रीय गाइडलाइन की कमी महसूस की जा रही थी। डॉ. सूर्यकांत की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति अब इसी दिशा में काम करेगी और ICU आधारित टीबी उपचार की मानक व्यवस्था तैयार करेगी।