लखनऊ: एक जिला एक उत्पाद के बाद अब एक जिला एक व्यंजन, सूची जारी, मांसाहारी भोजन सूची में शामिल नहीं

One district one dish list gets green signal, non-vegetarian food does not get place: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के बाद अब एक जिला एक व्यंजन को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। इसके लिए 75 व्यंजनों का चयन किया गया है। ये सभी व्यंजन शाकाहारी हैं। इस सूची में मांसाहारी खाद्य पदार्थों को स्थान नहीं दिया गया है। अब इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। खाद्य पदार्थों से जुड़े विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग मांसाहारी भोजन को स्थान ना देने पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल प्रदेश सरकार एक जिला एक व्यंजन को हरी झंडी दिखाकर अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यह पहले चरण की योजना है।