UP Police SI Result 2026: जारी होने वाला है रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

UP Police SI Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करने वाला है। लिखित परीक्षा दे चुके उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे।