UP Police SI Result 2026: जारी होने वाला है रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

UP Police SI Result (Image- Gemini)
UP Police SI Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करने वाला है। लिखित परीक्षा दे चुके उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे।
यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन इसी साल 14 और 15 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सफलतापूर्वक किया गया था। यह एग्जाम दोनों दिन दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली थी।
इस बड़ी भर्ती अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर और इसके समकक्ष कुल 4543 पदों पर युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस परीक्षा के लिए कुल 15 लाख 75 हजार 760 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें 11 लाख 66 हजार 386 पुरुष और 4 लाख 9 हजार 374 महिला उम्मीदवार शामिल थे।
लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जो उम्मीदवार पास होंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट इसी महीने यानी मई 2026 में कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट के साथ ही कटऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी।
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in को नियमित रूप से चेक करते रहें।
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