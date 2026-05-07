NEET Answer Key आउट: कितने बन रहे हैं आपके मार्क्स? आगे के ये स्टेप्स हैं सबसे जरूरी

NEET UG 2026 Answer Key Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कल रात नीट यूजी 2026 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। इसके बाद से ही देश भर के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स में अपने नंबर मिलाने की होड़ मची हुई है। चूंकि आंसर की कल रात ही जारी हो चुकी है इसलिए अब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नंबर मिलाने के बाद स्टूडेंट्स को आगे क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आपके नंबर उम्मीद से कम बन रहे हैं या आपको लगता है कि आंसर की में दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई, 2026 को भारत और विदेश के कई एग्जाम सेंटर्स पर सफलतापूर्वक कंडक्ट कराई गई थी।