महाराष्ट्र में 6th क्लास का नया सिलेबस मंजूर, जून 2026 से लागू करने की तैयारी

बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नया पाठ्यक्रम पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों और विजन पर तैयार किया गया है। इसमें बच्चों के सीखने की क्षमता और विषय के कठिनाई स्तर को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है ताकि उन पर पढ़ाई का बोझ न पड़े। स्कूली शिक्षा आयुक्त की समिति से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद 'बालभारती' की तरफ से नई किताबें छापी जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि नया सत्र शुरू होने से पहले ही ये किताबें छात्रों के लिए उपलब्ध करा दी जाएं।