पिता के बिजनेस को बचाने के लिए लाखों की नौकरी को ठुकरा दिया, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ

इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर करते हुए शिफानाज़ ने बताया कि, उनकी सैलरी पहले 10.25 लाख रुपये सालाना थी जो अब घटकर 4.75 लाख रुपये रह गई है। उन्होंने बताया कि यह कोई मजबूरी या नुकसान नहीं बल्कि उनका खुद का सोच समझकर लिया हुआ फैसला था। शिफानाज़ ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद एक मार्केटिंग एजेंसी में अकाउंट डायरेक्टर और ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। वहां एक साल काम करने के बाद उन्होंने कुछ समय पार्ट टाइम जॉब की और फिर अपने पापा के बिजनेस से जुड़ने का फैसला किया।