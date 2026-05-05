NEET UG 2026: सरकारी कॉलेज में नहीं मिला दाखिला तो चुनें ये बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देखें फीस और कटऑफ की पूरी लिस्ट

NEET UG MBBS Admission (Image- Freepik)
Best Deemed Medical Universities:नीट यूजी 2026 की परीक्षा के बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिले की होड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका नीट स्कोर थोड़ा कम रह गया है और आप एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो देश की प्रमुख डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती हैं। ये सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त स्वायत्त संस्थान हैं। इनमें एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग जैसे अलाइड मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के जरिए किया जाता है। आइए जानते हैं नीट 2026 स्कोर के आधार पर देश की टॉप डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं।
अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन
कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल
गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम
सवीता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई
मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले फीस स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, फैकल्टी, कैंपस की सुविधाओं और इंटर्नशिप के मौकों की तुलना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा पिछले सालों के कटऑफ ट्रेंड का भी एनालिसिस करें। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वे अपने रैंक, बजट और करियर के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही किसी भी कॉलेज का चुनाव करें और एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस में समय से अपने सभी दस्तावेजों के साथ हिस्सा लें।
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