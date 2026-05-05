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NEET UG 2026: सरकारी कॉलेज में नहीं मिला दाखिला तो चुनें ये बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देखें फीस और कटऑफ की पूरी लिस्ट

MBBS Admission 2026: सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलने पर डीम्ड यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन विकल्प हैं। यहां देखिए नीट 2026 स्कोर स्वीकार करने वाली टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी, कटऑफ और उनकी फीस की पूरी लिस्ट।

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भारत

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Mohsina Bano

May 05, 2026

MBBS Admission 2026

NEET UG MBBS Admission (Image- Freepik)

Best Deemed Medical Universities:नीट यूजी 2026 की परीक्षा के बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिले की होड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका नीट स्कोर थोड़ा कम रह गया है और आप एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो देश की प्रमुख डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती हैं। ये सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त स्वायत्त संस्थान हैं। इनमें एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग जैसे अलाइड मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के जरिए किया जाता है। आइए जानते हैं नीट 2026 स्कोर के आधार पर देश की टॉप डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं।

नीट 2026 स्कोर स्वीकार करने वाली टॉप डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी

अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन

  • यह भारत की टॉप रैंकिंग वाली डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक है जिसे अपनी शानदार शिक्षा और नैक ए डबल प्लस मान्यता के लिए जाना जाता है।
  • कोर्स: एमबीबीएस एमडी एमएस डीएम और एमसीएच
  • कुल सीटें: 332
  • नीट क्लोजिंग रैंक: 199924
  • फीस रेंज: 10.5 लाख रुपये से लेकर 92.37 लाख रुपये तक

कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल

  • यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित निजी मेडिकल संस्थानों में से एक है जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मजबूत फैकल्टी सपोर्ट और बेहतरीन कैंपस सुविधाओं के लिए मशहूर है।
  • कोर्स: एमबीबीएस
  • नीट राउंड 3 क्लोजिंग रैंक: 31834
  • कुल फीस: 43.95 लाख रुपये

गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम

  • यह यूनिवर्सिटी आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतरीन शैक्षणिक सहायता के साथ एमबीबीएस और नर्सिंग कार्यक्रम पेश करती है।
  • प्रमुख कोर्स: एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग
  • पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक: 32355
  • आखिरी राउंड की क्लोजिंग रैंक: 874883

सवीता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई

  • यह नैक ए डबल प्लस मान्यता प्राप्त एक प्रमुख डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान है।
  • प्रमुख कोर्स: एमबीबीएस
  • नीट क्लोजिंग रैंक: 729250
  • कुल फीस: 1.13 करोड़ रुपये

कॉलेज चुनने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले फीस स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, फैकल्टी, कैंपस की सुविधाओं और इंटर्नशिप के मौकों की तुलना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा पिछले सालों के कटऑफ ट्रेंड का भी एनालिसिस करें। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वे अपने रैंक, बजट और करियर के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही किसी भी कॉलेज का चुनाव करें और एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस में समय से अपने सभी दस्तावेजों के साथ हिस्सा लें।

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Updated on:

05 May 2026 03:46 pm

Published on:

05 May 2026 03:45 pm

Hindi News / Education News / NEET UG 2026: सरकारी कॉलेज में नहीं मिला दाखिला तो चुनें ये बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देखें फीस और कटऑफ की पूरी लिस्ट

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