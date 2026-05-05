NEET UG 2026: सरकारी कॉलेज में नहीं मिला दाखिला तो चुनें ये बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देखें फीस और कटऑफ की पूरी लिस्ट

Best Deemed Medical Universities:नीट यूजी 2026 की परीक्षा के बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिले की होड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका नीट स्कोर थोड़ा कम रह गया है और आप एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो देश की प्रमुख डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती हैं। ये सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त स्वायत्त संस्थान हैं। इनमें एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग जैसे अलाइड मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के जरिए किया जाता है। आइए जानते हैं नीट 2026 स्कोर के आधार पर देश की टॉप डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं।