CBSE ने मूल्यांकन प्रणाली में किया बदलाव, सिर्फ अंकों की मार्कशीट नहीं, होलिस्टिक कार्ड से खुलेगा काबिलियत का चिट्ठा

CBSE New Education Policy Assessment: सीबीएसई सत्र 2026-27 से अंकों के आधार पर होने वाले मूल्यांकन प्रणाली को खत्म करने जा रही है। अब नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बोर्ड ने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और अभिभावकों के लिए विशेष पेरेंटिंग कैलेंडर का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसमें बच्चे का केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उसके व्यवहार, हुनर और मानसिक विकास का पूरा लेखा-जोखा होगा। फिलहाल इसे नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों पर लागू किया जा रहा है। अगले चरण में नौवीं से 12 वीं कक्षा से इसे शुरू किया जाएगा। सीबीएसई ने इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।